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صور.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة إلى فيتنام لتحسين العلاقات الاقتصادية

الخميس، 22 مارس 2018 10:27 ص
صور.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة إلى فيتنام لتحسين العلاقات الاقتصادية رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن يصل فيتنام





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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وصل الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الخميس إلى فيتنام فى زيارة دولة تستغرق 3 أيام بهدف تحسين علاقات بلاده والتعاون الاقتصادى مع الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.

وتبدأ جولة مون، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية بزيارة إلى فريق فيتنام الوطنى لكرة القدم، الذى يقوده المدرب الكورى الجنوبى بارك هانغ سيو، طبقا لما قال مكتبه تشونغ وا داى .

وقد حقق فريق بارك المركز الثانى فى بطولة الاتحاد الآسيوى لكرة القدم تحت سن الـ23 ، التى أقيمت فى الصين فى يناير. وفى مقابلة صحفية سابقة أجرتها صحيفة " الشعب" الرسمية الفيتنامية ، قال الرئيس الكورى الجنوبى ، إن الإنجاز الذى حققه بارك وفريقه أظهر قوة مشتركة للبلدين .

وقال" إننى سعيد للفريق لأنه أظهر بطريقة رمزية عبر الرياضة سحر "كوريا الجنوبية وفيتنام" الذى يمكن أن يحقق أى شيء عندما يوحد البلدان قوتهما معا".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكورى الجنوبى قمة ثنائية مع الرئيس الفيتنامى تران داى كوانغ يوم الجمعة . كما سيلتقى أيضا مع ثلاثة آخرين من قادة فيتنام فى نفس اليوم هم نغويين فو ترونغ سكرتير عام الحزب الشيوعى ، نغوين ثى كيم نغان رئيس الجمعية الوطنية ونغوين شوان فوك رئيس الوزراء.

رئيس كوريا الجنوبية يصافح مسئولين بفتنام
رئيس كوريا الجنوبية يصافح مسئولين بفتنام

 

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن وزوجته فى فيتنام
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن وزوجته فى فيتنام

 

رئيس كوريا الجنوبية يصل فيتنام
رئيس كوريا الجنوبية يصل فيتنام

 

 


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