video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 09:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس زيمبابوى يصدر عفوا رئاسيا عن 3 آلاف سجين

الخميس، 22 مارس 2018 08:18 م
صور.. رئيس زيمبابوى يصدر عفوا رئاسيا عن 3 آلاف سجين إفراج عن مساجين جماعى





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

أصدر الرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجوا اليوم الخميس، عفوا رئاسيا على 3 آلاف سجين من ذوى الاحتياجات الخاصه.

وتضمنت قائمة المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسى جميع السجناء المعاقين والذين يعانون من حالة صحية مذرية والمتجاوزين سن الستين والذين خدموا ثلث وقتهم.

وحمل السجناء ممتلكاتهم واستعدوا للسير بعد إعلان القرار رسميا اليوم، ويؤكد الرئيس أن السجون كانت مكتظة بالمساجين منذ عهد الرئيس السابق.

 

إقراج جماعى عن مساجين
إقراج جماعى عن مساجين

 

جانب من الإفراج
جانب من الإفراج

 

مساجين يغادرون بعد قرار الإفراج
مساجين يغادرون بعد قرار الإفراج

 

جانب من الإفراج عن المساجين
جانب من الإفراج عن المساجين

 

مساجين زيمبابوى
مساجين زيمبابوى

 

جانب من عملية الإفراج عن مساجين زيمبابوى
جانب من عملية الإفراج عن مساجين زيمبابوى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى

المئات يستقبلون جثمان زعيم المعارضة فى زيمبابوى

رئيس زيمبابوى يتعهد بتطهير الطبقة الحاكمة من الفاسدين

زيمبابوى

اخبار زيمبابوى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

افراج عن مساجين

مساجين زيمبابوى




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة