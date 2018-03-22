صور.. رئيس زيمبابوى يصدر عفوا رئاسيا عن 3 آلاف سجين

صور.. رئيس زيمبابوى يصدر عفوا رئاسيا عن 3 آلاف سجينالخميس، 22 مارس 2018 08:18 م
إفراج عن مساجين جماعى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق
أصدر الرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجوا اليوم الخميس، عفوا رئاسيا على 3 آلاف سجين من ذوى الاحتياجات الخاصه.
وتضمنت قائمة المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسى جميع السجناء المعاقين والذين يعانون من حالة صحية مذرية والمتجاوزين سن الستين والذين خدموا ثلث وقتهم.
وحمل السجناء ممتلكاتهم واستعدوا للسير بعد إعلان القرار رسميا اليوم، ويؤكد الرئيس أن السجون كانت مكتظة بالمساجين منذ عهد الرئيس السابق.
إقراج جماعى عن مساجين
جانب من الإفراج
مساجين يغادرون بعد قرار الإفراج
جانب من الإفراج عن المساجين
مساجين زيمبابوى
جانب من عملية الإفراج عن مساجين زيمبابوى
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة