صور.. رئيس زيمبابوى يصدر عفوا رئاسيا عن 3 آلاف سجين







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

أصدر الرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجوا اليوم الخميس، عفوا رئاسيا على 3 آلاف سجين من ذوى الاحتياجات الخاصه.

وتضمنت قائمة المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسى جميع السجناء المعاقين والذين يعانون من حالة صحية مذرية والمتجاوزين سن الستين والذين خدموا ثلث وقتهم.

وحمل السجناء ممتلكاتهم واستعدوا للسير بعد إعلان القرار رسميا اليوم، ويؤكد الرئيس أن السجون كانت مكتظة بالمساجين منذ عهد الرئيس السابق.



إقراج جماعى عن مساجين



جانب من الإفراج



مساجين يغادرون بعد قرار الإفراج



جانب من الإفراج عن المساجين



مساجين زيمبابوى