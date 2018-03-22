صور.. ختام الأسبوع الأول من حملة التوعية بترشيد استهلاك المياه فى أسوان







أسوان – عبد الله صلاح

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم الخميس، الاحتفالية الختامية بمناسبة انتهاء الأسبوع الأول من الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والتى يتم تنظيمها تحت شعار "النقطة بتفرق" وذلك بقصر ثقافة العقاد.

حضر الاحتفالية الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان، والشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان.

وقال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، إن أسبوع "النقطة تفرق" لتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب يتم تنظيمه على مستوى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة العديد من الجهات مثل الأوقاف والأزهر والشباب والرياضة والثقافة والرى.

وأضاف إسماعيل فى كلمته، أن هذا الأسبوع تم تنظيمه خلال الفترة من 16 مارس الحالى حتى اليوم فى قرية أبو الريش بمركز أسوان، وتضمنت تنظيم العديد من الفاعليات لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.