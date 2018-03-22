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صور.. حفل تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات باستاد طنطا

الخميس، 22 مارس 2018 05:15 م
صور.. حفل تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات باستاد طنطا تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات





الغربية - محمد طارق
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كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أسر شهداء الجيش والشرطة الذين اغتالتهم يد الإرهاب الخسيس، وعدد من الأمهات المثاليات، والأمهات المثاليات بلجنة الرعاية بالكنيسة المصرية، كما تم إجراء سحب على 5 رحلات عمرة كهدية تبرعت بها إحدى شركات الإنشاء والتعمير.

 

وأكد اللواء أحمد ضيف، فى كلمته التى ألقاها داخل الاحتفالية التى أقيمت باستاد طنطا الرياضى لتكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة والمدنيين بحضور عضوى البرلمان سعيد طعيمة وسامح حبيب، والدكتور أحمد كريمة من علماء الأزهر الشريف والأنبا يؤنس ممثلًا عن نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والمئات من السيدات وأمهات الشهداء من أبناء محافظة الغربية، أن مصر لا تنسى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

 

وقال أحمد ضيف صقر إن عدد شهداء الوطن من أبناء محافظة الغربية تعدى الـ 200 شهيد، مطالبا بعدم الإلتفات إلى الشائعات التى يطلقها أعداء الوطن من أجل المقاطعة الانتخابية، مشيراً إلى أنه أن الدولة أصدرت قرارًا رقم 2804 لعام 2017 بمنح مميزات عديدة لأسرالشهداء والمصابين لدى جميع مؤسسات الدولة.

 

واستمع المحافظ إلى أم الشهيد محمود الدسوقى الذى أستشهد فى العمليات العسكرية ضد الإرهابيين بـ 80 طلقة نارية فى جسده وروت أمه قصة استشهاده وحرصه وإصراره على التصدى للإرهابيين ونال ثواب الشهيد بعد أن قتل أكثر من 22 من الإرهابيين.

 

وفى نهاية الحفل تم إجراء قرعة بواسطة أحد الأطفال على سحب خمس جوائز لرحلة عمرة إلى الأراضى المقدسة للأمهات المثاليات وفازت أيضا إحدى أمهات الشهداء بواحدة من تلك الرحلات.

 

تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (1)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (2)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (3)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (4)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (5)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (6)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (7)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (8)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (9)
 
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات (10)

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