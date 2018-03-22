صور.. حافلات تقل مقاتلين ومدنيين غادرت الغوطة الشرقية باتجاه إدلب







رويترز

غادرت حافلات تقل مقاتلين ينتمون إلى "حركة أحرار الشام" ومدنيين مساء الخميس، الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق باتجاه شمال غرب البلاد بعد انتظار لساعات طويلة عند أطراف مدينة حرستا، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمى السورى.