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صور.. حافلات تقل مقاتلين ومدنيين غادرت الغوطة الشرقية باتجاه إدلب

الخميس، 22 مارس 2018 07:23 م
صور.. حافلات تقل مقاتلين ومدنيين غادرت الغوطة الشرقية باتجاه إدلب خروج المدنيين فى الغوطة الشرقية





رويترز
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غادرت حافلات تقل مقاتلين ينتمون إلى "حركة أحرار الشام" ومدنيين مساء الخميس، الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق باتجاه شمال غرب البلاد بعد انتظار لساعات طويلة عند أطراف مدينة حرستا، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمى السورى.

وأورد التلفزيون الرسمى "مغادرة الحافلات التى تقل المسلحين من حرستا إلى إدلب"، وشاهد مراسل فرانس برس مساء عند أطراف حرستا حافلات مليئة بالمدنيين والمقاتلين تغادر نقطة تجمعها، فى أول عملية إجلاء فى الغوطة الشرقية المحاصرة منذ بدء الحملة العسكرية للجيش السورى فيها قبل أكثر من شهر.

حافلات تقل المدنيين
حافلات تقل المدنيين

 

أطفال الغوطة الشرقية
أطفال الغوطة الشرقية

 

سكان الغوطة الشرقية
سكان الغوطة الشرقية

 

جانب من أطفال الغوطة
جانب من أطفال الغوطة

 

جانب من سكان الغوطة الشرقية
جانب من سكان الغوطة الشرقية

 

سكان مدينة الغوطة الشرقية
سكان مدينة الغوطة الشرقية

 

 


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