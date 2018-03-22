صور.. توجيه الاتهام لـ"ساركوزى" فى قضية تمويل ليبى لحملته الانتخابية







(أ ف ب)

وجه مساء الأربعاء، الاتهام إلى الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، فى إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبى لحملته الانتخابية العام 2007، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن ساركوزى الذى ينفى الوقائع المنسوبة إليه، اتهم بـ "الفساد السلبي" و"التمويل غير القانونى لحملة انتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية"، ووضع تحت المراقبة القضائية.



الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزى



خروج نيكولا ساركوزى من المحكمة