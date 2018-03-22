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صور.. ترامب: نخسر مئات المليارات سنويا بسبب سرقة الملكية الفكرية من الصين

الخميس، 22 مارس 2018 06:58 م
صور.. ترامب: نخسر مئات المليارات سنويا بسبب سرقة الملكية الفكرية من الصين ترامب





كتب عبد الوهاب الجندى
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شن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هجومًا حادًا على السلطات الصينية، قائلًا: " نخسر مئات المليارات سنويا بسبب سرقة الملكية من الصين فهى وضعت عراقيل كبيرة أمام وارداتنا إليها وهذا غير عادل".

وأضاف خلال كلمة له اليوم الخميس: هنالك سرقة صينية للممتلكات الفكرية وهذا ما يكلفنا مئات المليارات، وطلبت من الرئيس الصيني خفض العجز التجاري فورا بقيمة 100 مليار دولار".

ومنذ قليل قرر الرئيس الأمريكى، فرض رسوم على نحو 50 مليار دولار من الواردات الصينية ردا على السرقات المزعومة لحقوق الملكية الأمريكية

ترامب يتحدث عن الصين
ترامب يتحدث عن الصين

 

ترامب
ترامب

 

كلمة ترامب
كلمة ترامب

 


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