صور.. ترامب: نخسر مئات المليارات سنويا بسبب سرقة الملكية الفكرية من الصين

صور.. ترامب: نخسر مئات المليارات سنويا بسبب سرقة الملكية الفكرية من الصينالخميس، 22 مارس 2018 06:58 م
ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى
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شن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هجومًا حادًا على السلطات الصينية، قائلًا: " نخسر مئات المليارات سنويا بسبب سرقة الملكية من الصين فهى وضعت عراقيل كبيرة أمام وارداتنا إليها وهذا غير عادل".
وأضاف خلال كلمة له اليوم الخميس: هنالك سرقة صينية للممتلكات الفكرية وهذا ما يكلفنا مئات المليارات، وطلبت من الرئيس الصيني خفض العجز التجاري فورا بقيمة 100 مليار دولار".
ومنذ قليل قرر الرئيس الأمريكى، فرض رسوم على نحو 50 مليار دولار من الواردات الصينية ردا على السرقات المزعومة لحقوق الملكية الأمريكية
ترامب يتحدث عن الصين
ترامب
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