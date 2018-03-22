video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بلجيكا تحيى الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات فى تاريخها

الخميس، 22 مارس 2018 10:54 ص
صور.. بلجيكا تحيى الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات فى تاريخها سيدة تبكى خلال الذكرى السنوية الثانية لاعتداءات بلجيكا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

تشهد بروكسل، مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات دموية هزت العاصمة البلجيكية وخلفت عشرات القتلى بعد سلسلة تفجيرات متزامنة فى مطار بروكسل، و محطة المترو بروكسل.

وتجمع العشرات ووقفوا دقيقة صمت فى مطار بروكسل خلال الذكرى السنوية الثانية للاعتداءات الدامية التى أوقعت 32 قتيلا فى هذا المطار وفى محطة للمترو فى العاصمة.

وشارك الحضور فى مراسم رسمية أمام المطار الذى تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداء، وتمت تلاوة أسماء الضحايا الـ16 الذين سقطوا فى المطار والمتحدرين من 7 دول.

مسئولون فى بلجيكا يقفون دقيقة حداد داخل المطار
مسئولون فى بلجيكا يقفون دقيقة حداد داخل المطار

 

رئيس وزراء بلجيكا داخل مطار بروكسل
رئيس وزراء بلجيكا داخل مطار بروكسل

 

سيدة تبكى خلال الذكرى الثانية لاعتداءات بروكسل
سيدة تبكى خلال الذكرى الثانية لاعتداءات بروكسل

 

سيدة تبكى خلال الذى الثانية لاعتداءت مطار بروكسل
سيدة تبكى خلال الذى الثانية لاعتداءت مطار بروكسل

 

انتشار مكثف لرجال الأمن فى بروكسل
انتشار مكثف لرجال الأمن فى بروكسل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يدين عمليات الجيش التركى فى مدينة "عفرين " شمالى سوريا

الاتحاد الأوروبى يندد بـ"خروقات" شابت الانتخابات الرئاسية الروسية

موسكو: بروكسل تجاهلت تدمير جميع الأسلحة الكيمياوية الروسية

الاتحاد الأوروبى يؤكد عزمه على الاستمرار فى محاربة التمييز العنصري

بلجيكا

احياء الذكرى السنوية الثانية

أسوأ اعتداءات

أخبار بروكسل




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة