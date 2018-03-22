صور.. بلجيكا تحيى الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات فى تاريخها

صور.. بلجيكا تحيى الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات فى تاريخهاالخميس، 22 مارس 2018 10:54 ص
سيدة تبكى خلال الذكرى السنوية الثانية لاعتداءات بلجيكا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق
تشهد بروكسل، مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات دموية هزت العاصمة البلجيكية وخلفت عشرات القتلى بعد سلسلة تفجيرات متزامنة فى مطار بروكسل، و محطة المترو بروكسل.
وتجمع العشرات ووقفوا دقيقة صمت فى مطار بروكسل خلال الذكرى السنوية الثانية للاعتداءات الدامية التى أوقعت 32 قتيلا فى هذا المطار وفى محطة للمترو فى العاصمة.
وشارك الحضور فى مراسم رسمية أمام المطار الذى تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداء، وتمت تلاوة أسماء الضحايا الـ16 الذين سقطوا فى المطار والمتحدرين من 7 دول.
مسئولون فى بلجيكا يقفون دقيقة حداد داخل المطار
رئيس وزراء بلجيكا داخل مطار بروكسل
سيدة تبكى خلال الذكرى الثانية لاعتداءات بروكسل
سيدة تبكى خلال الذى الثانية لاعتداءت مطار بروكسل
انتشار مكثف لرجال الأمن فى بروكسل
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة