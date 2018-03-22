صور.. بلجيكا تحيى الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات فى تاريخها







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تشهد بروكسل، مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لأسوأ اعتداءات دموية هزت العاصمة البلجيكية وخلفت عشرات القتلى بعد سلسلة تفجيرات متزامنة فى مطار بروكسل، و محطة المترو بروكسل.

وتجمع العشرات ووقفوا دقيقة صمت فى مطار بروكسل خلال الذكرى السنوية الثانية للاعتداءات الدامية التى أوقعت 32 قتيلا فى هذا المطار وفى محطة للمترو فى العاصمة.

وشارك الحضور فى مراسم رسمية أمام المطار الذى تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداء، وتمت تلاوة أسماء الضحايا الـ16 الذين سقطوا فى المطار والمتحدرين من 7 دول.



مسئولون فى بلجيكا يقفون دقيقة حداد داخل المطار



رئيس وزراء بلجيكا داخل مطار بروكسل



سيدة تبكى خلال الذكرى الثانية لاعتداءات بروكسل



سيدة تبكى خلال الذى الثانية لاعتداءت مطار بروكسل