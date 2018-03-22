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صور.. انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة من كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية

الخميس، 22 مارس 2018 02:02 ص
صور.. انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة من كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة





وكالات الأنباء- تصوير أ ف ب
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انطلق الصاروخ "سويوزFG " من قاعدة بايكونور حاملا مركبة مأهولة من عائلة "سويوز MS " وعلى متنها طاقم جديد للمحطة الفضائية الدولية.

ووفقا للتقارير، فقد انفصلت المركبة المأهولة عن المرحلة الثالثة للصاروخ "سويوز FG " وعلى متنها رائد الفضاء من مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، أوليغ أرتيمييف، بالإضافة إلى مهندسى الطيران ورائدى الفضاء فى وكالة "ناسا" الأمريكية، أندرو فووستيل وريتشارد أرنولد.

ومن المقرر أن يطلق الطاقم الروسى فى المحطة الفضائية، أثناء خروجهم إلى فضاء المفتوح فى الـ8 من أغسطس القادم، عددا من الأقمار الاصطناعية النانوية يدويا، وتثبيت كاميرات فيديو بانورامية تابعة لمشروع أرتى 360، الخاص بقناتنا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

 

انطلاق المركبة من قاعدة بايكونور
انطلاق المركبة من قاعدة بايكونور

 

انطلاق مركبة سويوز
انطلاق مركبة سويوز

 

بدء انطلاق مركبة سويوز
بدء انطلاق مركبة سويوز

 

جانب من انطلاق المركبة من قاعدة بايكونور
جانب من انطلاق المركبة من قاعدة بايكونور

 

جانب من انطلاق مركبة سويوز
جانب من انطلاق مركبة سويوز

 

جانب من رواد الفضاء
جانب من رواد الفضاء

 

جانب من مركبة سويوز
جانب من مركبة سويوز

 

رواد الفضاء الثلاثة
رواد الفضاء الثلاثة

 

رواد الفضاء
رواد الفضاء

 

لحظة انطلاق مركبة سويوز
لحظة انطلاق مركبة سويوز

 


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