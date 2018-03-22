صور.. انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة من كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية

صور.. انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة من كازاخستان إلى محطة الفضاء الدوليةالخميس، 22 مارس 2018 02:02 ص
انطلاق مركبة "سويوز" المأهولة
وكالات الأنباء- تصوير أ ف ب
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انطلق الصاروخ "سويوزFG " من قاعدة بايكونور حاملا مركبة مأهولة من عائلة "سويوز MS " وعلى متنها طاقم جديد للمحطة الفضائية الدولية.
ووفقا للتقارير، فقد انفصلت المركبة المأهولة عن المرحلة الثالثة للصاروخ "سويوز FG " وعلى متنها رائد الفضاء من مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، أوليغ أرتيمييف، بالإضافة إلى مهندسى الطيران ورائدى الفضاء فى وكالة "ناسا" الأمريكية، أندرو فووستيل وريتشارد أرنولد.
ومن المقرر أن يطلق الطاقم الروسى فى المحطة الفضائية، أثناء خروجهم إلى فضاء المفتوح فى الـ8 من أغسطس القادم، عددا من الأقمار الاصطناعية النانوية يدويا، وتثبيت كاميرات فيديو بانورامية تابعة لمشروع أرتى 360، الخاص بقناتنا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
انطلاق المركبة من قاعدة بايكونور
انطلاق مركبة سويوز
بدء انطلاق مركبة سويوز
جانب من انطلاق المركبة من قاعدة بايكونور
جانب من انطلاق مركبة سويوز
جانب من رواد الفضاء
جانب من مركبة سويوز
رواد الفضاء الثلاثة
رواد الفضاء
لحظة انطلاق مركبة سويوز
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