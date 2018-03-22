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صور.. النقابات العمالية الفرنسية تتظاهر احتجاجا على خطة إصلاح الحكومة

الخميس، 22 مارس 2018 12:23 م
صور.. النقابات العمالية الفرنسية تتظاهر احتجاجا على خطة إصلاح الحكومة تظاهرات العمال فى فرنسا





كتب: أحمد علوى
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خرجت العديد من النقابات العمالية فى فرنسا، اليوم الخميس، فى تظاهرات منددة بالإصلاحات التى تشنها الحكومة والتى لم يرغب فيها أحد.

 

ووفقا لصحيفة "20 مينت" الفرنسية، فأن التظاهرات صاحبتها إضراب أكثر من 50% من وسائل النقل مما تسبب فى تعطل الكثير من الأعمال والمدارس، فقد تم إلغاء الكثير من الرحلات البرية والجوية، وإغلاق عدد من المدارس فى إطار الاحتجاجات على خطة الإصلاح الفرنسية.

 

ويأتى هذا الإضراب فى المقام الأول احتجاجا على الإصلاحات فى قطاع السكك الحديدية التى تعتزم الحكومة الفرنسية تمريرها بنظام المراسيم أى دون اشتراط موافقة البرلمان قبل الصيف المقبل.

 

ومن أكثر النقاط الحساسة فى الإصلاحات التى تريد الحكومة تمريرها، إلغاء نظام العقود الخاصة للعاملين فى قطاع السكك الحديدية والتى تضمن لهم العديد من الامتيازات المالية والاجتماعية على أن يتم تطبيق ذلك على التعيينات الجديدة دون المساس بالموظفين الحاليين.

 

بعض العمال المشاركين فى التظاهرات

بعض العمال المشاركين فى التظاهرات

 

تظاهرات النقابات فى فرنسا
تظاهرات النقابات فى فرنسا

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات      

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