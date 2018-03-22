صور.. "المصريين الأحرار" بأسيوط يختتم حملة "دافع عن بلدك"

أسيوط – هيثم البدرى

اختتمت أمانة الشباب بحزب المصريين الأحرار بأسيوط حملة "دافع عن بلدك"، والتى بدأتها بمراكز محافظة أسيوط، من خلال انطلاق مسيرة شبابية بالتنسيق مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، لتوزيع "فلاير" ومطبوعات لحث المواطنين على النزول فى انتخابات رئاسة الجمهورية وضرورة المشاركة.

وكانت المسيرة الشبابية قد انطلقت من أمام ديوان عام محافظة أسيوط يصاحبها المزمار والطبل البلدى والتنورة، والأغانى الوطنية وقام المشاركون فى المسيرة من شباب الحزب، الذين يرتدون التيشرتات التى تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع المطبوعات والفلاير الذى يوضح ضرورة المشاركة فى الانتخابات يومى 26 ، 27 ، 28 من الشهر الجارى.

ومن ناحيته، قال محمد أبو عين أمين قطاع الصعيد بحزب المصريين الأحرار وأمين شباب محافظة أسيوط، أن الحزب اختتم اليوم فاعلية "حملة دافع عن بلدك"، التى أطلقها "المصرييين الأحرار"، بناء على تكليفات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والحملة كانت بكل محافظات الجمهورية، وذلك لتحفيز المواطنين للنزول لصنايق الاقتراع.

وأضاف لـ"اليوم السابع": " نريد أن نثبت للعالم أجمع أننا شعب واعى، وعلى دراية كاملة بالمؤامرات والمخططات التى تحاصر مصر، ولكى نقول طالما الشعب المصرى متماسك لن يتمكن أحد من المساس بمصر واليوم رأينا السعادة على وجوه المواطنين وذلك يثبت حبهم وولائهم ودعمهم لبلدهم والرئيس السيسي الذى حمى مصر ونقول للسيسي نحن بجانبك حتى تنهض بمصر وتعبر إلى بر الأمان".