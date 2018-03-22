صور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى







كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم، الخميس، مؤتمرًا جماهيريا بنادى الزراعيين، بمدينة كفر الشيخ؛ لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، بحضور مجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار، وأعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الرفاعى، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ ،واللواء هانى النواصرة، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة، منسق عام حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بوسط الدلتا، والمحاسب محمود مسعود، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والقمص صموئيل لبيب، عضو بيت العائلة المصرية، والسيد جاد، مدير عام منطقة ضرائب كفر الشيخ ،وأحمد عبدالفتاح عضو، مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأحمد يونس، أمين صندوق الغرفة التجارية، ومحمد النمر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأشرف صحصاح ،أمين لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وعلاء الوشاحى، عضو الأمانة العام لحزب الوفد، وأعضاء بيت العائلة المصرية ،الدكتور صلاح الأحول، وجورج سمير، والدكتورة عزة نور الدين، وحليم عادل، وعز الدين جوده، أمين لجنة فض المنازعات، ونصر جوزيف، والدكتور حمد سعد، والدكتور سامى الشافعى، ويارا زقزوق، ورميس موسى.

وأكد المهندس أحمد الرفاعى، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ،أن مجلس الإدارة وأكثر من 100 ألف تاجر وأسرهم والعاملين لديهم من التجار والصناع والمستثمرين ومقدمى الخدمات وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية والعاملين أعلنوا تأدييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال أيام 26 و27 و28 مارس الحالى، وبكى الرفاعى وانتظر ثوانى ليجفف دموعه قائلا: "بنحب مصر وبنعشق تراب مصر وهننتخب السيسى".

وأضاف الرفاعى، أن الرئيس السيسى، تولى حكم مصر فى ظروف صعبة للغاية، ونجح فى العبور بها إلى بر الأمان فى أحلك الظروف الصعبة والقاسية للغاية، مقدمًا التحية والتقدير لرجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم من أجل هذا الوطن لمحاربة الإرهاب الغاشم والأسود.

وقال القمص صموئيل لبيب، عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، أن مصر تشهد حالة من الإستقرار، وتنوعت سبل التنمية منذ تولى الرئيس مهام منصبه كرئيس لكل المصريين، لذا وجب على كل الشعب المصرى الحفاظ على النعمة التى وهبها الله لنا، بالتوجه لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتننا لدعم مصر واستقرارها واختيار الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف الدكتور طارق عمارة، منسق عام حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بوسط الدلتا، أنه يشيد بالدور الكبير الذى يقوم به بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ بالحشد للانتخابات، وتنظيم العديد من الفعاليات المتعددة بالجامعات والمدارس، والتواجد فى الأحداث المتعددة مالا يفعله أى بيت عائلة مصرى فى محافظات الدلتا، مطالباً بالحشد للانتخابات، مؤكداً أن حملة كلمنا معاك من أجل مصر استعدت جيداً للانتخابات الرئاسية.

وأكد أشرف صحصاح، عضو مجلس إلإدارة الغرفة التجارية، وأمين لحنة السياحة والإعلام ببيت العائلة المصرية، أنه يتوقع أن الانتخابات الرئاسية خلال الإسبوع المقبل ستكون الأولى من نوعها فى مصر، من حيث الحشد والمقبلين على الإدلاء بأصواتهم لأن المصريين يعلمون جيداً الطريق الصحيح لاستمرار الاستقرار والتنمية والأمن، ومحاربة الإرهاب، ويشهد العالم كله عدد من صوراً متعددة للإنتماء لمصر وحب الرئيس عبدالفتاح السيسى.















































