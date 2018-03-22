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الخميس، 22 مارس 2018 05:01 م
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صور.. السحب الترابية تغطى سماء مطروح والساحل الشمالى مصحوبة برياح ساخنة

الخميس، 22 مارس 2018 03:59 م
صور.. السحب الترابية تغطى سماء مطروح والساحل الشمالى مصحوبة برياح ساخنة عاصفة ترابية بسماء مطروح





مطروح – حسن مشالى
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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى الغربى، طقساً سيئاً متقلباً، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وانتشار السحب الترابية التى تكسو السماء، مع انخفاض الرؤية الأفقية وتأثيرها على حركة المواطنين فى الشوارع، وحركة السفر بالسيارات على الطرق السريعة، وتوقف حركة الصيد بالبحر.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن أية بلاغات عن حدوث أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، فى الوقت الذى التزم فيه معظم المواطنين منازلهم، والامتناع عن الخروج للأماكن المكشوفة إلا للضرورة.

 

السحب الترابية تغطى سماء مطروح والساحل الشمالى
السحب الترابية تغطى سماء مطروح والساحل الشمالى

 

شوارع مطروح تخلو من المارة بسبب الرياح الترابية
شوارع مطروح تخلو من المارة بسبب الرياح الترابية

 

السحب الترابية تحجب رؤية البحر
السحب الترابية تحجب رؤية البحر

 

كورنيش وبحر مطروح خلال هبوب العواصف الترابية
كورنيش وبحر مطروح خلال هبوب العواصف الترابية

 

طقس سيئ على مطروح والساحل الشمالي
طقس سيئ على مطروح والساحل الشمالي

 


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