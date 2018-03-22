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صور.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى تمكن من سرقة 48 سيارة بكفر الشيخ

الخميس، 22 مارس 2018 02:00 م
صور.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى تمكن من سرقة 48 سيارة بكفر الشيخ الجناة





كتب محمود عبد الراضى ـ كفر الشيخ محمد سليمان
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ فى ضبط خمسة أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً تخصصوا فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية واعترفوا بارتكابهم 48 واقعة.

جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون وكشف غموض حوادث السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بأمن كفر الشيخ بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، مفادها قيام "مسجل شقى خطر محكوم عليه بالسجن فى 3 جنايات "سلاح نارى، استعمال قوة، مخدرات" بالحبس فى 27 قضية "سرقات متنوعة"، سائق، وعاطل محبوسان بمركز شرطة سيدى سالم على ذمة قضية سرقة سيارة وحيازة سلاح نارى، مالك مكتب مقاولات، وحاصل على دبلوم محبوسان بقسم شرطة ثان كفر الشيخ على ذمة قضية سرقة سيارة، بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفر الشيخ، تم ضبط المسجل واعترف بارتكاب 48 واقعة بالاشتراك مع الباقين بمختلف دوائر أقسام ومراكز المديرية، وقرر إعادة باقى السيارات لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وتبين امتلاكه "3 قطع أراضى بكفر الشيخ والإسكندرية وشقتين و6 محلات بالإسكندرية - سيارة ملاكى"، وبعض الممتلكات الأُخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

 

المسروقات
المسروقات

 

سيارات مسروقة
سيارات مسروقة

 

متهمين
متهمين

 

مقبوض عليهم
مقبوض عليهم

 

 


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