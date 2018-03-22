صور.. الأمير ويليام ودوقة كامبريدج يعدان الطعام فى مركز اجتماعى بلندن







كتب عبد الوهاب الجندى

شارك الأمير البريطانى الأمير ويليام تشارلز، دوق كامبريدج، وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج، فى إعداد الطعام لمركز "سانت لوك" الاجتماعى فى العاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء، الأمير ويليام وزوجته، يقومان بإعداد الطعام ومشاركة العمال فى طهى الأطعمة التى يتم طبخها فى المركز الاجتماعى.



إعداد الطعام



الأمير وزوجته



الأمير وليام وكاثرين دوقة كامبريدج



الأمير ويليام تشارلز



الأمير ويليام وزوجته فى المركزالاجتماعي



الأمير ويليام، دوق كامبريدج



دوقة كامبريدج تشارك الشباب حديثهم فى المركز



دوقة كامبريدج



كاثرين دوقة كامبريدج تشارك في إعداد الطعام