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صور.. الأمير ويليام ودوقة كامبريدج يعدان الطعام فى مركز اجتماعى بلندن

الخميس، 22 مارس 2018 10:29 م
صور.. الأمير ويليام ودوقة كامبريدج يعدان الطعام فى مركز اجتماعى بلندن الأمير ويليام ودوقة كامبريدج





كتب عبد الوهاب الجندى
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شارك الأمير البريطانى الأمير ويليام تشارلز، دوق كامبريدج، وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج، فى إعداد الطعام لمركز "سانت لوك" الاجتماعى فى العاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء، الأمير ويليام وزوجته، يقومان بإعداد الطعام ومشاركة العمال فى طهى الأطعمة التى يتم طبخها فى المركز الاجتماعى.

إعداد الطعام
إعداد الطعام

 

الأمير وزوجته
الأمير وزوجته

 

الأمير وليام وكاثرين دوقة كامبريدج
الأمير وليام وكاثرين دوقة كامبريدج

 

الأمير ويليام تشارلز
الأمير ويليام تشارلز

 

الأمير ويليام وزوجته فى المركزالاجتماعي
الأمير ويليام وزوجته فى المركزالاجتماعي

 

الأمير ويليام، دوق كامبريدج
الأمير ويليام، دوق كامبريدج

 

دوقة كامبريدج تشارك الشباب حديثهم فى المركز
دوقة كامبريدج تشارك الشباب حديثهم فى المركز

 

دوقة كامبريدج
دوقة كامبريدج

 

كاثرين دوقة كامبريدج تشارك في إعداد الطعام
كاثرين دوقة كامبريدج تشارك في إعداد الطعام

 

وصول دوقة كامبيريدج
وصول دوقة كامبيريدج

 

 


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