صور.. الأمير البريطانى هارى وخطيبته ميجان يدعوان 600 شخص على حفل زفافهما

صور.. الأمير البريطانى هارى وخطيبته ميجان يدعوان 600 شخص على حفل زفافهماالخميس، 22 مارس 2018 05:59 م
الأمير هارى وزوجته الممثلة الأمريكية ميجان
لندن (رويترز)
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قال مكتب الأمير البريطانى هارى اليوم الخميس، إن الأمير وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل دعيا 600 شخص لحضور حفل زفافهما فى مايو.
وقال قصر كينزنجتون إن جميع المدعوين لحضور مراسم الزواج فى كنيسة سان جورج يوم 19 مايو بقصر ويندسور، قصر الملكة إليزابيث، سيدعون إلى حفل استقبال ومأدبة غداء بعد ذلك.
وفى المساء سيحضر 200 مدعو حفل استقبال خاص فى فروجمور هاوس يقيمه الأمير تشارلز والد هارى، فيما قال القصر إن الدعوات المطبوعة بماء الذهب أرسلت بالفعل هذا الأسبوع.
ولم ترد معلومات عن المدعوين.
دعوات الزفاف
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