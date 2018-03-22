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الخميس، 22 مارس 2018 06:26 م
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صور.. الأمير البريطانى هارى وخطيبته ميجان يدعوان 600 شخص على حفل زفافهما

الخميس، 22 مارس 2018 05:59 م
صور.. الأمير البريطانى هارى وخطيبته ميجان يدعوان 600 شخص على حفل زفافهما الأمير هارى وزوجته الممثلة الأمريكية ميجان





لندن (رويترز)
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قال مكتب الأمير البريطانى هارى اليوم الخميس، إن الأمير وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل دعيا 600 شخص لحضور حفل زفافهما فى مايو.

وقال قصر كينزنجتون إن جميع المدعوين لحضور مراسم الزواج فى كنيسة سان جورج يوم 19 مايو بقصر ويندسور، قصر الملكة إليزابيث، سيدعون إلى حفل استقبال ومأدبة غداء بعد ذلك.

وفى المساء سيحضر 200 مدعو حفل استقبال خاص فى فروجمور هاوس يقيمه الأمير تشارلز والد هارى، فيما قال القصر إن الدعوات المطبوعة بماء الذهب أرسلت بالفعل هذا الأسبوع.

ولم ترد معلومات عن المدعوين.

دعوات الزفاف
دعوات الزفاف

 

طباعة دعوات الزفاف
طباعة دعوات الزفاف

 

جانب من طباعة الطباعة
جانب من طباعة الطباعة

 

 


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