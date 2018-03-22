صور.. اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة "تشيمو" فى بيرو







رويترز

اكتشف علماء الآثار فى بيرو مقبرة بشرية تعود إلى ثقافة "تشيمو" فى منطقة تروخيو، وهذه الثقافة تتبع حضارة الموتشي التى ازدهرت فى بيرو الشمالية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، علماء الآثار خلال اكتشافهم مقابر بشرية تحتوى على بقايا بشرية وهياكل عظمية تعود إلى ثقافة وحضارة تشيمو فى منطقة تروخيو فى بيرو.



اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة تشيمو فى بيرو



بقايا بشرية



جانب من اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة تشيمو فى بيرو



جانب من الاكتشاف



جانب من البقايا البشرية