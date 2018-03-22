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الخميس، 22 مارس 2018 05:55 ص
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صور.. اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة "تشيمو" فى بيرو

الخميس، 22 مارس 2018 05:00 ص
صور.. اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة "تشيمو" فى بيرو اكتشاف مقبرة بشرية





رويترز
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اكتشف علماء الآثار فى بيرو مقبرة بشرية تعود إلى ثقافة "تشيمو" فى منطقة تروخيو، وهذه الثقافة تتبع حضارة الموتشي  التى ازدهرت فى بيرو الشمالية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، علماء الآثار خلال اكتشافهم مقابر بشرية تحتوى على بقايا بشرية وهياكل عظمية تعود إلى ثقافة وحضارة تشيمو فى منطقة تروخيو فى بيرو.

اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة تشيمو فى بيرو
اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة تشيمو فى بيرو

 

بقايا بشرية
بقايا بشرية

 

جانب من اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة تشيمو فى بيرو
جانب من اكتشاف مقبرة بشرية تعود لحضارة تشيمو فى بيرو

 

جانب من الاكتشاف
جانب من الاكتشاف

 

جانب من البقايا البشرية
جانب من البقايا البشرية

 

عالم آثار
عالم آثار

 


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