صور.. اعتقال رئيس كوريا الجنوبية الأسبق بتهم الفساد







وكالات

أصدرت محكمة العاصمة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق الرئيس الكورى الأسبق لى ميونج باك، بتهم الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبى وتهم أخرى.

ومن المقرر أن يتم اقتياد لى إلى مركز احتجاز سول، ليصبح رابع رئيس سابق للبلاد يتم القبض عليه بتهمة الفساد.

ويواجه الزعيم المحافظ الأسبق البالغ من العمر 77 عاما 12 اتهاما على الأقل، بما فى ذلك تلقى أكثر من 11 مليار وون (10.2 مليون دولار) كرشاوى من وكالة المخابرات الحكومية والشركات.

كما يشتبه فى اختلاسه لنحو 35 مليار وون من شركة ، يقال إنه يمتلكها سراً، والتهرب من الضرائب ذات الصلة، وتشمل التهم الأخرى إساءة استخدام السلطة وانتهاك الثقة وإخفاء الوثائق الرئاسية بشكل غير قانونى وانتهاك قانون الانتخابات.

وفى حال إدانته فى جميع التهم الموجهه ضده ، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 45 سنة فى السجن.



الرئيس الكورى الأسبق لى ميونج باك



الرئيس الكورى الجنوبي الأسبق



رئيس كوريا الجنوبية السابق لى ميونج باك