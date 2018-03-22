صور.. اتحاد أمهات مصر يرصد: مدارس بلا صيانة بالهرم وأسقفها من الأخشاب







كتب محمود طه حسين

أعلن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، نتائج البيان الأسبوعي الخاص بـ"حصاد شكاوي أولياء الأمور فى المدارس"، وذلك لإلقاء الضوء عليها وحلها من قبل المسئولين.

وتلقى الاتحاد شكوى من أولياء أمور مدرسة السمان بنات المشتركة بالهرم، تتضمن سوء حالة المدرسة بسبب عدم إجراء أى أعمال صيانة منذ إنشاء المدرسة، قائلين: "منذ إنشائها لم يتم عمل صيانة لها وعرضوا تحمل جزء من الصيانة على نفقتهم الخاصة ولكن إدارة الهرم التعليمية تجاهلت".

وأكد أولياء الأمور فى شكواهم، أن المدرسة بها شروخ وآيله للسقوط، وبها فصول الأسقف خشبية، وعندما توجهوا لهم للمطالبة بأعمال الصيانة كان رد مديرة الإدارة التعليمية أن هناك قضية من مالك الأرض ولو تم إجراء صيانة سيكون إهدارا للمال"، وتابع الأهالى: اقترحنا إجراء الصيانة علي نفقتنا الخاصة لتجنب أي ضرر على الطلاب ولكن المديرية رفضت.

كما طالب بعض أولياء أمور مدرسة أبو الهول الابتدائية المشتركة بإنشاء مبني آخر إضافي للمدرسة لوجود 300 طالب فى 6 فصول فقط، رغم أن مساحتها كبيرة، مطالبين ببناء مبنى آخر حتى يستوعب الطلاب، مشيرين إلى أنهم عندما اقترحوا بناء مبنى جديد، كان رد المديرية أن "المدرسة ممنوع الحفر بها لأن هيئة الآثار مانعة ذلك، رغم أنه تم الحفر فى المسجد المجاور لها وإنشاء دار مناسبات، وكذلك بناء فندق فى نفس المنطقة، فلماذا لا يتم بناء مبني إضافى جديد للمدرسة وتحت إشراف هيئة الآثار".

كما تلقى الاتحاد شكوى من بعض أولياء الأمور بقرية كفر غنام فى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث يوجد بها مجمع مدارس إعدادى ثانوى مهنى فصل واحد، وكل هذه المدارس داخل مكان واحد ودورة مياة واحدة، مما يجعل السيطرة على الطلاب صعبة للغاية وسبيل للتنصل من المسئولية عند حدوث أى خطأ، مطالبين بحل هذه المشكلة عن طريق هيئة الأبنية التعليمية.

كما تلقى الاتحاد شكوى من ولى أمر لتلميذين بمدرسة فى منطقة مصر الجديدة، وتقيم فى مدينة قباء بجسر السويس بالقرب من منطقة النزهة، موضحة أن أغلب طلاب منطقتها يلتحقون بمدارس بعيدة فى مصر الجديدة ومدينة السلام، وذلك لوجود مدرسة تجريبية واحدة فقط ولاد المنطقة مترحلين فى منطقة النزهة، مشيرة إلى أن هناك مزرعتين تابعتين لوزارة الزراعة عبارة عن مقلب قمامة وكل يوم حرائق ومرض، مقترحه تحويل مزرعة منهم مجمع مدارس تجريبى حكومى، والمزرعة الأخرى مركز رياضى يخدم شباب المنطقة.

وطالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم والمسئولين بالنظر في الشكاوي والتأكد منها والعمل علي حلها.



















