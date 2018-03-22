صور.. إزالة الثلوج من الطرقات فى شوارع أمريكا وسط توقعات باستمرار العاصفة







رويترز

عملت السلطات الأمريكية على إزالة الثلوج التى سقطت فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية وغيرها، بعدما تسببت عاصفة ثلجية فى شل حركة النقل العام وإغلاق المدارس فى عدة مدن، حيث عانى سكان المنطقة من عاصفة ثلجية كبرى فى هذا الشهر.

وقال دان بيترسون خبير الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بالطقس، إن العاصفة ستؤدى إلى تساقط الثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 30 و46 سنتيمترا فى مناطق من فيلادلفيا إلى مدينة نيويورك.

كما اجتاحت العاصفة نقاطا على طول الساحل الشرقى مثيرة رياحا تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا فى الساعة، وفقاً لمركز التنبؤات الجوية.



إزالة الثلوج من الطرقات فى شوارع أمريكا



الطقس فى أمريكا



جانب من إزالة الثلوج من الطرقات فى شوارع أمريكا