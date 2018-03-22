صور.. أوباما يلتقى رئيسة الوزراء النيوزيلندية فى أوكلاند

صور.. أوباما يلتقى رئيسة الوزراء النيوزيلندية فى أوكلاندالخميس، 22 مارس 2018 08:00 ص
أوباما يلتقى رئيسة الوزراء النيوزيلندية
أ ف ب
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التقى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، اليوم الخميس، برئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن فى مقر حكومة نيوزيلندا بأوكلاند.
ويزور باراك أوباما نيوزيلندا للمشاركة فى المحادثات المؤسسية التى تنظمها مجلس الولايات المتحدة، وخلال هذه الزيارة التقى رئيسة الوزراء النيوزيلندية.
وذكرت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) النيوزيلندية - على موقعها الإلكترونى - أن الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة هبط فى مطار أوكلاند الدولى فى طائرة خاصة، أمس، وسط حضور مكثف من رجال الشرطة، وذلك بعد قضائه يومين فى سنغافورة.
أوباما فى نيوزيلندا
أوباما يصافح رئيسة الوزراء النيوزيلندية
أوباما يلتقى رئيسة الوزراء النيوزيلندية فى أوكلاند
جانب من زيارة أوباما
لقاء مع أوباما
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