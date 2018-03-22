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صور.. أسماء الأسد: وجود المجندات فى ميدان المعركة يعد فتحا جديدا

الخميس، 22 مارس 2018 08:06 ص
صور.. أسماء الأسد: وجود المجندات فى ميدان المعركة يعد فتحا جديدا أسماء الأسد مع عدد من النساء





وكالات الأنباء
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خاطبت أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى مجندات شاركن فى معارك الغوطة قائلة إن وجودهن فى ميدان المعركة يعد فتحا جديدا وعصرا جديدا.

وقالت أسماء الأسد فى شريط مصور مدته 25 دقيقة حمل اسم "ضفائر النار"، خصص لإبراز مشاركة المرأة السورية فى الدفاع عن بلادها فى صفوف الجيش: "حين تأتى الحرب وكل واحدة منكن مستعدة للتضحية بكل شيء من أجل بلدها بما فى ذلك بالروح فهذا فتح جديد وعصر جديد". حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وشددت قرينة الرئيس السورى خلال استقبالها عدد من المجندات وبعض الأمهات بمناسبة عيد الأم على أن "هذا الفتح الجديد لم يغير مسار الحرب فى أكثر من مكان، بل وغير مفاهيم كاملة سادت المجتمع لسنوات طويلة".

 ووجهت أسماء الأسد حديثها للمجندات قائلة لهن لقد "واجهتن الموت وحذفتن الفرق بين كلمة امرأة ورجل، لأن الطلقة من المؤكد حين تمر من أمامكم لا تميز بين ذكر وأنثى، شاب وصبية، مقاتل ومقاتلة".

وأضافت فى هذا السياق "لا توجد تفرقة فى الموت، والأولى أن لا توجد تفرقة فى الحياة".

ونوهت أسماء الأسد فى هذا الشريط الذى حمل شهادات وانطباعات بعض المجندات وأمهاتهن، بشجاعة المجندات، مشيرة إلى أنهن أصلب من الكثيرين من الذكور الذين هربوا من ميادين القتال.

أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى تتحدث إلى بعض المجندات
أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى تتحدث إلى بعض المجندات

 

أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى مع مجندات
أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى مع مجندات

 

أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى
أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى

 

قرينة الرئيس السورى
قرينة الرئيس السورى

 

 


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