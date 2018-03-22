صحيفة صينية: على بكين الاستعداد لعمل عسكرى بشأن تايوان







رويترز

قالت صحيفة صينية حكومية واسعة الانتشار، اليوم الخميس، إن على بكين أن تستعد لعمل عسكرى بشأن تايوان بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونا لتعزيز العلاقات مع الجزيرة.

وثار غضب الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى تشريعا يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات رفيعة المستوى مع تايوان.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى أليكس وونج فى تايبه أمس الأربعاء إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يكن بمثل هذه القوة من قبل.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا وحذر الرئيس الصينى شيء جين بينغ يوم الثلاثاء تايبه من أنها ستواجه "عقابا تاريخيا" عن أى محاولة انفصالية، وذكرت صحيفة جلوبال تايمز فى افتتاحية أن الصين يجب أن "ترد" على القانون.

وأضافت الصحيفة "يمكن للصين أن تضغط على الولايات المتحدة فى مجالات أخرى من التعاون الثنائى مثل قضية شبه الجزيرة الكورية والمسألة النووية الإيرانية. كما يمكن أن تختصم الولايات المتحدة فى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة".

وتابعت الصحيفة التى تصدرها صحيفة الشعب الرسمية "يجب أن يعد البر الرئيسى نفسه لاشتباك عسكرى مباشر فى مضيق تايوان. يجب أن يكون واضحا أن زيادة الزيارات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان سيجلب تبعات خطيرة على تايوان".