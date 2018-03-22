video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة صينية: على بكين الاستعداد لعمل عسكرى بشأن تايوان

الخميس، 22 مارس 2018 08:42 ص
صحيفة صينية: على بكين الاستعداد لعمل عسكرى بشأن تايوان الرئيس الصينى -أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

قالت صحيفة صينية حكومية واسعة الانتشار، اليوم الخميس، إن على بكين أن تستعد لعمل عسكرى بشأن تايوان بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونا لتعزيز العلاقات مع الجزيرة.

وثار غضب الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى تشريعا يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات رفيعة المستوى مع تايوان.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى أليكس وونج فى تايبه أمس الأربعاء إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يكن بمثل هذه القوة من قبل.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا وحذر الرئيس الصينى شيء جين بينغ يوم الثلاثاء تايبه من أنها ستواجه "عقابا تاريخيا" عن أى محاولة انفصالية، وذكرت صحيفة جلوبال تايمز فى افتتاحية أن الصين يجب أن "ترد" على القانون.

وأضافت الصحيفة "يمكن للصين أن تضغط على الولايات المتحدة فى مجالات أخرى من التعاون الثنائى مثل قضية شبه الجزيرة الكورية والمسألة النووية الإيرانية. كما يمكن أن تختصم الولايات المتحدة فى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة".

وتابعت الصحيفة التى تصدرها صحيفة الشعب الرسمية "يجب أن يعد البر الرئيسى نفسه لاشتباك عسكرى مباشر فى مضيق تايوان. يجب أن يكون واضحا أن زيادة الزيارات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان سيجلب تبعات خطيرة على تايوان".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تعتزم اتخاذ خطوات للمحافظة على مصالحها فى مواجهة التجارية الأمريكية

ديلى ميل: محطة صينية تصطدم بالأرض الأسبوع المقبل.. ونيويورك الأكثر عرضة للخطر

رسميا.. إفلاس مالك نادى ميلان الجديد فى الصين

ممثلو 7 شركات صينية كبرى يبحثون فرص الاستثمار بمجال الطاقة فى السويس

قطر تبيع أصولها فى هونج كونج والصين لإنقاذ اقتصادها "الخسران".. البنك المركزى يضخ 100 مليار دولار لإنقاذ "الريال" من الانهيار.. هروب 40 مليارا من التمويلات الأجنبية للخارج.. ورفع راية التقشف لمدة 5 سنوات مقبلة

البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين اليوم

اخبار عالميه

الصين

صحيفه صينيه

تايوان

بكين

الولايات المتحده




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة