صحيفة إيطالية تشيد بالسيسي.. وتؤكد: الاقتصاد ومكافحة الإرهاب مفتاحا الفوز







كتبت فاطمة شوقى

قبل أيام قليلة من انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، أشادت صحيفة "إيست ويست" الإيطالية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده لنمو الاقتصاد المصرى ومكافحة الإرهاب، معتبرة هذين الأمرين أبرز مفاتيح الرئيس للفوز بولاية ثانية.

وقالت الصحيفة الإيطالية، فى تقرير نشرته اليوم الخميس عبر موقعها الإلكترونى، إن "المصريين حتى الآن متمسكون بالرئيس السيسي، لأنه يسعى لحل المشكلات التى تهدد استقرارهم، من الإرهاب حتى الاقتصاد الذى يعتبر الشبح الذى يرعب المصريين دائما".

وأشارت الصحيفة فى تقريرها، إلى أن تقرير البنك الدولى الأخير أكد انخفاض العجز بأكثر من 65% فى الربع الأول من السنة المالية الجارية، كما انخفض التضخم إلى 14%، وانخفضت أسعار الفائدة 1%، وفى غضون ذلك انخفضت أسعار المستهلكين فى المناطق الحضرية إلى 26% مقارنة بـ30.8% فى العام السابق.

وضمن المؤشرات التى استعرضها التقرير، أشارت الصحيفة الإيطالية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصولا إلى 20 مليار دولار، ما ساعد على زيادة الاحتياطات الأجنبية لـ42.5 مليار دولار، مقارنة بـ19 مليارا قبل اتفاقية القاهرة مع البنك الدولى، ولهذا فإن البنك الدولى أعرب عن تفاؤله بالإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر.

وقال ريكاردو فابيانى، المحلل الاقتصادى الإيطالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجموعة "أوراسيا"، إن "النمو الاقتصادى فى مصر يسير بشكل جيد، ولكن لا بد من التعديل الهيكلى"، مؤكدا أنه لا بد من وجود سياسات ائتمانية للشركات الأجنبية فى مصر، تقتصر على الاستثمار فى القطاعات التى يكون من السهل العمل بها، مثل إنتاج القطن أو البناء والمنتجعات السياحية.