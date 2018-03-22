video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة أمريكية: مدرسة فى كاليفورنيا تفصل مدرس تاريخ بسبب "إهانة الجيش"

الخميس، 22 مارس 2018 12:34 م
صحيفة أمريكية: مدرسة فى كاليفورنيا تفصل مدرس تاريخ بسبب "إهانة الجيش" جنود بالجيش الأمريكى





كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

عاقبت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مدرس تاريخ أساء للجيش الأمريكى بالفصل من العمل، بعد إثبات إدانته فى شريط مصور يتضمن النيل من المؤسسة العسكرية فى البلاد.

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداى"، فى تقرير نشرته اليوم الخميس، إن مدرس التاريخ الذى ظهر فى شريط فيديو وهو يقول لطلابه إن "الأغبياء وحدهم هم من ينضمون للجيش الأمريكى" فُصل من المدرسة التى ظل يعمل بها أكثر من 15 عاما فى جنوب كاليفورنيا.

وأعلنت مديرة مدرسة الرانشو فى كاليفورنيا، فصل المدرس جريجورى سالسيدو، فى اجتماع لمجلس إدارة المدرسة مساء الثلاثاء الماضى، وقالت أورورا فيلون، المتحدثة باسم المدرسة، إنه سيظل فى إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، فى انتظار أى استنئاف قد يتقدم به لمسؤولى الولاية.

من جانبه، قال المعلم جريجورى سالسيدو إنه وبخ طالبا عمره 17 عاما فى يناير الماضى، لارتدائه قميص المارينز فى فصله بمدرسة الرانشو الثانوية، وقال له إن عناصر الجيش من أدنى المستويات.

وأوضحت المتحدثة باسم المدرسة، أن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، لكن عندما نوظف مدرسا فإن هناك منهجا يجب تدريسه، ونعلم أننا كمتعلمين مهمتنا أن ننمى عقول طلابنا حتى يصبحوا مفكرين ناقدين، ولا يمكن أن نفرض قيمنا الشخصية على الطلاب ونقول لهم إن هذه هى الطريقة الصحيحة، فالفصل الدراسى ليس كذلك.

كان أحد الطلاب قد صوّر المدرس جريجورى سالسيدو، وهو يجيب على سؤال عن الخدمة الإلزامية بالجيش، إذ قال: "العسكريون ليسوا أذكياء، ومن ينضمون للجيش من غير المستعدين للجامعة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الأمريكى: مقتل كل أفراد الطائرة الهليكوبتر المتحطمة فى غرب العراق

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

كاليفورنيا

الجيش الامريكى

التطاول على الجيش

فصل مدرس




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة