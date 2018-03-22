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الخميس، 22 مارس 2018 09:44 م
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صحة الشرقية تعقد المؤتمر العلمى للأطفال المبتسرين

الخميس، 22 مارس 2018 09:25 م
صحة الشرقية تعقد المؤتمر العلمى للأطفال المبتسرين خلال المؤتمر





الشرقية - إيمان مهنى
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عقدت مديرية الصحة بالشرقية، المؤتمر العلمى الموحد للأطفال المبتسرين، فى مستشفى الأحرار بالزقازيق، بحضور الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور عمرو عبدالله مدير مستشفى الأحرار التعليمى، والدكتور أيمن سالم أستاذ جراحة الأوعية الدمويه بجامعة الزقازيق، ونقل الأطباء من بينهم الدكتورة وسام أستاذ طب الأطفال ومدير العنايات ورئيس قسم الأطفال ومشرفة المؤتمر، أحدث نظم العلاج والتعامل مع المبتسرين .

فى السياق ذاته، قال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تكريم، فرق الانتشار السريع بمديرية الشئون الصحية بالشرقية الذين شاركوا فى علاج المصابين فى الاعتداء الإرهابى على المصلين بمسجد الروضة، حيث قام هو والدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير المستشفيات بتوزيع شهادات تقدير على أعضاء فريق الانتشار السريع، ذلك على هامش اجتماع مديرى المستشفيات لرفع درجة الاستعداد تزامنا مع انتخابات الرئاسة .

 
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