صحة الأقصر تعلن تلقى وحل 1611 حالة وشكوى منذ يوليو حتي الآن

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن إستقبال وحل أكثر من 1611 حالة وشكوي منذ يوليو الماضي حتي الآن، حيث أن المديرية واصلت عملها في إستقبال شكاوى المواطنين من خلال عقد لقاء اليوم المفتوح كل يوم الخميس من كل أسبوع مع المواطنين.

وأضاف وكيل صحة الأقصر – في بيان صحفي - أن 1611 حالة وشكوى استقبلها مكتب المديرية من خلال تلك اللقاءات والتي بدأت في يوليو الماضي وتمت مناقشتها وحلها مع القطاعات المختصة بصحة الأقصر، موضحاً أن المديرية مستمرة في تنظيم اليوم المفتوح كل أسبوع لمقابلة المواطنين وفحص شكواهم والنظر فيها، وعرضها على مديري الإدارات المختلفة، لحلها.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أن كافة مكاتب المسؤولين بالمديرية مفتوحة أمام الجمهور منوهًا أن أية شكوى تواجه أي مواطن، فعليه بطرحها على المسؤولين للعمل على حلها، قائلًا: "نحن موجودون هنا لخدمة المواطن".