شركة كبرى تطلب سائقين داخل وخارج الجمهورية بمرتبات مجزية







أعلنت شركة مصرية عن طلبها لعدد من السائقين لمجموعة شركاتها داخل وخارج جمهورية مصر العربية، على أن تتوفر عدد من المواصفات فى المتقدم للعمل.

والمواصفات المطلوبة هى "أن يكون المتقدم مصرى الجنسيى، ويحمل مؤهلا دراسيا لا يقل عن الشهادة الإعدادية، وألا يقل عمره عن 25 عاما، ويمتلك خبرات سابقة فى القيادة لا تقل عن عامين، وأن يكون من حاملى رخصة القيادة من الدرجتين الأولى أو الثانية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها".

وتطلب الشركة ممن يجد فى نفسه الرغبة وتوافر المواصفات، تقديم المستندات الدالة على لياقته، وهى الموقف من التجنيد، وصورة شهادة الميلاد، وصور شهادات الخبرة، وصورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومى، والرخصة، وكذلك صحيفة حالة جنائية حديثة، كما سيتم إجراء اختبارات طبية ومهنية لازمة لهم.

ويمكن للراغبين فى الالتحاق بالعمل، التقديم على البريد الإلكترونى e.c.i.b@hotmail ، أو بخطاب مسجل على العنوان: الشركة المصرية – 6 شارع النبوى المهندس – حى السفارات – مدينة نصر – القاهرة ، مرفق به صور المستندات المطلوبة ووسيلة الاتصال، كما يمكن الاستفسار عن أى معلومات على رقم الهاتف 01221628804 خلال المواعيد من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء.

وتوفر الشركة للسائقين الذين سيتم تعيينهم مرتبا ثابتا، وعمولات مجزية، بالإضافة إلى الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية.