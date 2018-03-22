شركة الأهلى للصرافة تستهدف الوصول إلى 25 فرعا بنهاية 2018

شركة الأهلى للصرافة تستهدف الوصول إلى 25 فرعا بنهاية 2018الخميس، 22 مارس 2018 05:26 م
عبد المجيد محيى الدين رئيس شركة الأهلى للصرافة
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشركة تستهدف رفع شبكة الفروع من 4 فروع حاليا إلى 25 فرعا فى نهاية العام الجارى، فى إطار خطة التوسع التى تنتهجها الشركة فى السوق المحلية.
وتستهدف شركة "الأهلى للصرافة" التواجد والانتشار والاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، فقد تم تأسيس الشركة برأسمال مصدر يبلغ 200 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، وتنوى إدارة الشركة التوسع فى شبكة فروع يتم توزيعها جغرافيا وفقا لاستراتيجية موضوعة لتغطى محافظات القاهرة والإسكندرية والقناة والوجهين البحرى والقبلى، والمخطط أن يصل عددها إلى 50 فرعا خلال 3 سنوات.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة