شركة الأهلى للصرافة تستهدف الوصول إلى 25 فرعا بنهاية 2018







كتب - أحمد يعقوب

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشركة تستهدف رفع شبكة الفروع من 4 فروع حاليا إلى 25 فرعا فى نهاية العام الجارى، فى إطار خطة التوسع التى تنتهجها الشركة فى السوق المحلية.

وتستهدف شركة "الأهلى للصرافة" التواجد والانتشار والاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، فقد تم تأسيس الشركة برأسمال مصدر يبلغ 200 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، وتنوى إدارة الشركة التوسع فى شبكة فروع يتم توزيعها جغرافيا وفقا لاستراتيجية موضوعة لتغطى محافظات القاهرة والإسكندرية والقناة والوجهين البحرى والقبلى، والمخطط أن يصل عددها إلى 50 فرعا خلال 3 سنوات.