شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن لقاء ترامب وولى العهد السعودى







كتب ـ محمد محسن أبو النور ـ تصميم ـ محمود بكر

حملت زيارة ولى العهد السعودى، سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عددا من العلامات البارزة يمكن التعرف عليها من خلال السطور التالية.

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2016

الزيارة الأولى لمحمد بن سلمان منذ يونيوبعد مبايعته وليا للعهد

• استهدف بن سلمان نقل المعارف النووية الأمريكية إلى الرياض

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سعى الأمير الشاب إلى الحصول على استثمارات أمريكية فى بلاده

•نسق مع الرئيس ترامب لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

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تباحث حول القضية السورية واحتلال تركيا لمدينة عفرين الحدودية المهمة

•ركز على ضرورة إجبار ميليشيات الحوثى على القبول بالمفاوضات فى اليمن

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وضع القضية الفلسطينية فى قلب رؤية المملكة لتسوية الصراع العربى الإسرائيلي

•عرض ما أسفرت عنه رؤية الرياض لمشروع 2030