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شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن لقاء ترامب وولى العهد السعودى

الخميس، 22 مارس 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن لقاء ترامب وولى العهد السعودى ترامب والأمير محمد بن سلمان





كتب ـ محمد محسن أبو النور ـ تصميم ـ محمود بكر
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حملت زيارة ولى العهد السعودى، سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عددا من العلامات البارزة يمكن التعرف عليها من خلال السطور التالية.

 

الزيارة الأولى لمحمد بن سلمان منذ يونيو 2016 بعد مبايعته وليا للعهد

• استهدف بن سلمان نقل المعارف النووية الأمريكية إلى الرياض

• 

سعى الأمير الشاب إلى الحصول على استثمارات أمريكية فى بلاده

نسق مع الرئيس ترامب لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

تباحث حول القضية السورية واحتلال تركيا لمدينة عفرين الحدودية المهمة

ركز على ضرورة إجبار ميليشيات الحوثى على القبول بالمفاوضات فى اليمن

وضع القضية الفلسطينية فى قلب رؤية المملكة لتسوية الصراع العربى الإسرائيلي

عرض ما أسفرت عنه رؤية الرياض لمشروع  2030


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ترامب

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

لقاء ترامب ومحمد بن سلمان

ترامب ومحمد بن سلمان




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