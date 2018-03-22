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شاهد "عشان بكرة".. أغنية جديدة لحث المصريين على التصويت بانتخابات الرئاسة

الخميس، 22 مارس 2018 06:20 م
شاهد "عشان بكرة".. أغنية جديدة لحث المصريين على التصويت بانتخابات الرئاسة "عشان بكرة"





كتب- محمد عطية
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ينشر "اليوم السابع"، فيديو غنائي بعنوان "عشان بكرة"، يستعرض المعالم الشهيرة فى القاهرة والمحافظات، حيث يبرز الفيديو الأهرامات ونهر النيل وكوبري ستانلى بالإسكندرية، وقناة السويس الجديدة والطرق والمشروعات القومية المقامة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لحث المصريين بالنزول إلى الصناديق لاختيار رئيس مصر 2018، أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وتقول كلمات الأغنية:"عشان بكره وعشانا، عشان بيتنا وجيرانا شوف مين عشانوا نفتح قلوبنا، قبل ما نفتح ببابنا، عشان بكره وعشانا، عشان ناخد مكانا، من صوتنا يسمع شروطنا يتكلم عن لسانا، روح روح يلا اشهد بحق واختار مين يستحق، روح شوف مين نسند عليه واحنا ايدينا فى ايديه.. السكة يعديهالنا لو بالشقا هيجي مستقبلنا، عشان الصورة كاملة خلاص مفيش مجاملة مليون تحية لأيادى عاملة وشايلة الحمل عنا، عشان تكمل صفوفنا نبان أودام ضيوفنا إيد واحدة عائلة ونشوف بلدنا جنة".

 

وعرض الفيديو أيضا مساعدة رجال القوات المسلحة، كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، على الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية الماضية، بالإضافة إلى انتشار قوات حماية المواطنين فى مختلف المحافظات لتأمين سير العملية الإنتخابية.

 

وجاءت الأغنية "عشان بكرة"، من كلمات نادر عبد الله، ألحان المطرب تامر عاشور، الموزع الموسيقي elnabulsi.

 

 


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عشان بكرة

انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسى

انجازات الرئيس السيسي




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