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سول وبروكسل تناقشان التعاون فى القضية النووية الكورية الشمالية

الخميس، 22 مارس 2018 10:54 ص
سول وبروكسل تناقشان التعاون فى القضية النووية الكورية الشمالية رئيس كوريا الجنوبية





رويترز
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن مسؤولين كوريين جنوبيين بارزين سيعقدون اجتماعًا مع المكتب الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التعاون حول القضية النووية فى كوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الاجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل بين نائب وزير الخارجية الكورى الجنوبى ليم سونج-نام، والسكرتيرة العامة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى هيلجا شميد التى تتعامل مع القضايا الدبلوماسية والدفاعية.


وأضافت الوزارة أنه خلال الاجتماع سيتشارك الجانبان تقييمهما للوضع الأمنى الأخير فى شبه الجزيرة الكورية ويناقشان التعاون الثنائى بينهما فى القضية النووية الكورية الشمالية، وسبل تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى هذا العام.


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