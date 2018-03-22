سلطات المطار تستقبل جثمان مصرى توفى بالسعودية

سلطات المطار تستقبل جثمان مصرى توفى بالسعوديةالخميس، 22 مارس 2018 09:13 م
جثمان - جمارك المطار - أرشفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى جثمان مواطن مصرى من العاملين بالمملكة العربية السعودية بعد وفاته هناك، وتم شحن جثمانه بإشراف من السفارة المصرية بالسعودية.
وأفاد مصدر بالمطار أن جثمان "عبد الله م ز" 52 عاما وصل القاهرة قادما من جدة على متن الطائرة المصرية، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.
وقامت سلطات الحجر الصحى ورجال الجمارك بالافراج عن الجثمان وتسليمه إلى شقيقه لدفنه بمقابر الاسرة بمحافظة كفر الشيخ، وأخطرت الجهات المختصة بالواقعة.
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