video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سلطات المطار تستقبل جثمان مصرى توفى بالسعودية

الخميس، 22 مارس 2018 09:13 م
سلطات المطار تستقبل جثمان مصرى توفى بالسعودية جثمان - جمارك المطار - أرشفية





كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

استقبلت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى جثمان مواطن مصرى من العاملين بالمملكة العربية السعودية بعد وفاته هناك، وتم شحن جثمانه بإشراف من السفارة المصرية بالسعودية.

 

وأفاد مصدر بالمطار أن جثمان "عبد الله م ز" 52 عاما وصل القاهرة قادما من جدة على متن الطائرة المصرية، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

 

وقامت سلطات الحجر الصحى ورجال الجمارك بالافراج عن الجثمان وتسليمه إلى شقيقه لدفنه بمقابر الاسرة بمحافظة كفر الشيخ، وأخطرت الجهات المختصة بالواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الحجر الصحى" بالمطار يعلن الطوارئ لمنع انتشار كوليرا أفريقية

جمارك

الحجر الصحى

مطار القاهرة

هبوط الدورة الدموية

قرية اليضائع




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة