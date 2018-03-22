سكرتير عام المنوفية يدشن مبادرة اعرف لجنتك الانتخابية بنطاق المحافظة







المنوفية _ محمد فتحى

دشن الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة مبادرة "اعرف لجنتك" بالرقم القومى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى تهدف إلى توفيربيانات الناخبين بنطاق المحافظة من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم والتى تساعدهم على أداء واجبهم الانتخابى فى الاقتراع تيسيرا عليهم فى العملية الانتخابية.

أكد السكرتير العام على أنه سيتم توفير أجهزة الحاسب الآلى والمتصلة بشبكة الإنترنت أمام كل مقر انتخابى للتسهيل على المواطنين فى المشاركة الانتخابية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى مواعيد غلق اللجان، مشيرا لضرورة التواصل مع كافة الفئات والشرائح العمرية المختلفة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ونشر كافة البيانات والمعلومات الصحيحة لهم لإتمام العملية الانتخابية.

من جانبه وجه السكرتير العام المواطنين بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم، مؤكداً أن شعب المنوفية يعى مدى أهمية المشاركة السياسية لترسيخ مبادىء الديمقراطية ومثالاً يحتذى به أجيالنا القادمة.

جدير بالذكر أنة قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن إطلاق مبادرة "اعرف لجنتك الانتخابية" والتى يتم العمل من خلالها على تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الفعالة من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.