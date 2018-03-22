سكرتير عام المنوفية :دعم منظومة النظافة بـ20 سيارة جديدة بالمراكز والقرى







المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن البدء في توريد عدد 20معدة و20 صندوق جمع قمامة لرفع تراكمات القمامة بإجمالى تكلفة 14 مليون 436 ألف جنيه سيتم توزيعهم على المراكز والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ،يأتى هذا في إطارما تقوم به محافظة المنوفية من جهود لرفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة .

حيث أوضحت مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام عن وصول الدفعة الاولى من التوريدات لعدد 5 سيارات قلاب حمولة 6 طن ، ومن المنتظر وصول عدد 7سيارات قلاب حمولة 6 طن وعدد 3 سيارات قلاب حمولة 4 طن وعدد 1سيارة تحمل جهاز نموس وعدد 1سيارة رش مياه وعدد 3 سيارة قلاب حمولة 3/4 طن ،مؤكدة على أنه سيتم الإنتهاء من توريد كافة السيارات في 1/4/2018.

من جانبه أكد السكرتير العام ، علي أن المحافظة لن تدخر جهدآ في سبيل الإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل من خلال دعم الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمعدات والآلات الحديثة وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري بحيث تكون جاهزة لأداء مهام وخدمات النظافة والتجميل والحفاظ علي البيئة بشوارع قري ومدن المحافظة للظهور بمظهرلائق وحضارى.