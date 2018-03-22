سقوط 4 عمال وربة منزل أثناء تواجدهم بمعهد أزهرى لممارسة الرذيلة بالدقهلية

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمال بالمعهد الأزهري بقرية منشية صبرةى أبو علم بمركز تمى الامديد بتسلل 3 أشخاص وسيدة داخل المعهد ليلا بدون أسباب، بعد قيام العامل المسئول بالمعهد بفتح الباب لهم وتسللوا للداخل.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم ضبط 3 عمال، وتبين أنهم من قرية تابعة لمركز المنصورة، وربة منزل من إحدى قرى مركز المنصورة، وعامل المعهد، وبالفحص تبين أنهم كانوا على موعد لممارسة الرذيلة، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة.

تم تحرير المحضر رقم 934 اداري المركز لسنة 2018، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.