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سقوط 4 عمال وربة منزل أثناء تواجدهم بمعهد أزهرى لممارسة الرذيلة بالدقهلية

الخميس، 22 مارس 2018 02:24 م
سقوط 4 عمال وربة منزل أثناء تواجدهم بمعهد أزهرى لممارسة الرذيلة بالدقهلية حبس





الدقهلية ــ شريف الديب
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ألقى ضباط مباحث مركز تمى الأمديد القبض على 4 عمال وربة منزل داخل معهد أزهرى تابعة لمركز تمى الأمديد قبل ممارستهم الرذيلة. 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمال بالمعهد الأزهري بقرية منشية صبرةى أبو علم بمركز تمى الامديد بتسلل 3 أشخاص وسيدة داخل المعهد ليلا بدون أسباب، بعد قيام العامل المسئول بالمعهد بفتح الباب لهم وتسللوا للداخل.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم ضبط 3 عمال، وتبين أنهم من قرية تابعة لمركز المنصورة، وربة منزل من إحدى قرى مركز المنصورة، وعامل المعهد، وبالفحص تبين أنهم كانوا على موعد لممارسة الرذيلة، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة.

تم تحرير المحضر رقم 934 اداري المركز لسنة 2018، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 
 

 


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