سقوط 14من مروجى الممنوعات فى حملة على بؤر المخدرات ببولاق الدكرور







كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، من القبض على 14عاطلا لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس والهيروين، والبانجو والأقراص المخدرة.

وتم ضبط المتهمين خلال حملة استهدفت عدة بؤر بشارع ناهيا ومسجد السنية، وصفط اللبن، استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار مروجى المواد المخدرة بأنحاء بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.