سقوط قتلى من الجيش التركى بانفجار فى عفرين بسوريا

سقوط قتلى من الجيش التركى بانفجار فى عفرين بسورياالخميس، 22 مارس 2018 01:38 م
انفجار - صورة أرشيفية
كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط قتلى من الجيش التركى فى انفجار وقع بمدينة عفرين بسوريا.
يذكر أن جيش الاحتلال التركى يواصل انتهاكاته فى المنطقة بالتدخل عسكريا فى الشئون الداخلية للدول، وأعلنت رئاسة الأركان التركية أمس الأربعاء، تحييد 12 إرهابيا من منظمة "بى كا كا" فى غارات جوية على منطقة هاكورك شمال العراق.
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