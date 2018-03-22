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الخميس، 22 مارس 2018 02:38 م
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سقوط قتلى من الجيش التركى بانفجار فى عفرين بسوريا

الخميس، 22 مارس 2018 01:38 م
سقوط قتلى من الجيش التركى بانفجار فى عفرين بسوريا انفجار - صورة أرشيفية





كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط قتلى من الجيش التركى فى انفجار وقع بمدينة عفرين بسوريا.

 

يذكر أن جيش الاحتلال التركى يواصل انتهاكاته فى المنطقة بالتدخل عسكريا فى الشئون الداخلية للدول، وأعلنت رئاسة الأركان التركية أمس الأربعاء، تحييد 12 إرهابيا من منظمة "بى كا كا" فى غارات جوية على منطقة هاكورك شمال العراق.

 

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انفجار

تركيا

الارهاب

سوريا

عفرين




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