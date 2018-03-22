video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط طبيب أسنان أثناء تزويره شهادته لتقديمها لجامعة القاهرة

الخميس، 22 مارس 2018 11:56 ص
سقوط طبيب أسنان أثناء تزويره شهادته لتقديمها لجامعة القاهرة طبيب الأسنان المتهم بتزوير شهادته فى القاهرة





كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على طبيب أسنان أثناء تزويره شهادته لتقدمها فى وظيفة بجامعه القاهرة.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من صاحب محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بمنطقة أرض شريف، دائرة قسم شرطة عابدين، بتردد شخص على المحل عمله وطلب تقليد  أختام خاصة بكليات جامعة القصيم الأهلية بالمملكة العربية السعودية مقابل مبلغ مالي 3000 جنيه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه ضياء .م.ع.ع. 43 سنة طبيب أسنان ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 2 خاتم تقرا بصمتهما كليات القصيم الأهلية ،إدارة القبول والتسجيل ، طبق الأصل  ، 2 خاتم تقرأ بصمته ( وزارة التعليم العالي ـ الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي نصادق على صحة التوقيع دون أدني مسئولية عن المحتويات الوثيقة ـ الاسم ـ التوقيع ـ التاريخ ) ، بطاقة رقم قومي باسمه المهنة حاصل على بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان من كلية القصيم الأهلية بالمملكة العربية السعودية ،ومبلغ مالي 4000 جنية، ومبلغ 1000 دولار أمريكى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في تزوير الشهادة الخاصة به والتصديق عليها لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة للتقدم لشغل إحدي الوظائف بجامعه القاهرة.

تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أموال عامة تقليد أختام 2
أموال عامة تقليد أختام  

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على فنى تمريض لتزويره شهادات جامعية بالبحيرة

الأموال العامة تضبط صاحبة مركز تعليمى وهمى بالبساتين تزور شهادات الجامعات

حبس صاحب مركز لغات متهم بتزوير الشهادات الجامعية فى العمرانية

مكافحة الاموال العامة

جرائم الاموال العامة

طبيب أسنان

تزوير شهادة

جامعة القاهرة




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة