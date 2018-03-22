سقوط طبيب أسنان أثناء تزويره شهادته لتقديمها لجامعة القاهرة







كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على طبيب أسنان أثناء تزويره شهادته لتقدمها فى وظيفة بجامعه القاهرة.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من صاحب محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بمنطقة أرض شريف، دائرة قسم شرطة عابدين، بتردد شخص على المحل عمله وطلب تقليد أختام خاصة بكليات جامعة القصيم الأهلية بالمملكة العربية السعودية مقابل مبلغ مالي 3000 جنيه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه ضياء .م.ع.ع. 43 سنة طبيب أسنان ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 2 خاتم تقرا بصمتهما كليات القصيم الأهلية ،إدارة القبول والتسجيل ، طبق الأصل ، 2 خاتم تقرأ بصمته ( وزارة التعليم العالي ـ الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي نصادق على صحة التوقيع دون أدني مسئولية عن المحتويات الوثيقة ـ الاسم ـ التوقيع ـ التاريخ ) ، بطاقة رقم قومي باسمه المهنة حاصل على بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان من كلية القصيم الأهلية بالمملكة العربية السعودية ،ومبلغ مالي 4000 جنية، ومبلغ 1000 دولار أمريكى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في تزوير الشهادة الخاصة به والتصديق عليها لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة للتقدم لشغل إحدي الوظائف بجامعه القاهرة.

تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.