سقوط طائرة عسكرية تركية بولاية نوشهر وسط البلاد

سقوط طائرة عسكرية تركية بولاية نوشهر وسط البلادالخميس، 22 مارس 2018 11:43 م
نيران طائرة سقطت - أرشيفية
(أ ش أ)
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أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة عسكرية تركية بولاية (نوشهر) وسط البلاد.
ذكرت ذلك القناة فى نبأ عاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل
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