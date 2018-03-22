سقوط طائرة عسكرية تركية بولاية نوشهر وسط البلاد







(أ ش أ)

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة عسكرية تركية بولاية (نوشهر) وسط البلاد.

ذكرت ذلك القناة فى نبأ عاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل