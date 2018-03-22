سقوط تشكيلين عصابين تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة







البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيلين عصابين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز بدر وكفر الدوار.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر، مفادها قيام كل من: وائل م ع 35 سنة سائق توك توك، أحمد ص ش" 31 سنة عاطل، ومقيما قرية المعركه بدائرة المركز، "أحمد م م" 31 سنة عاطل ومقيم قرية النجاح بدائرة المركز بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بمدينة بدر وبحوزتهم 20 تذكرة هيروين، دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية جارى فحصها وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، الدراجة البخارية بقصد الترويج، الهواتف المحموله للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة

وكما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفرالدوار، مفادها قيام كل من: "حمادة ا م" 26 سنة عاطل، ومقيم قرية اليمنية بدائرة المركز، "وليد م ا" 26 سنة، عاطل ومقيم قرية أبيس 8-3 بدائرة المركز، وبتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال مزولتهما نشاطهما الإجرامى بدائرة مركز كفر الدوار، وبحوزتهما 55 قرصا مخدرا، وهاتف محمول، مقص حديدى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، المبلغ المالى من متحصلات البيع، الهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم المركز وجارى العرض على النيابه العامة

كما شنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "أحمد ق م" صاحب مصنع رنجة، كائن قرية أبوالشقاف التابعة لمركز حوش عيسى، لحيازته وإنتاجه 120 كيلو رنجة مدخنة منتهية الصلاحية، 750 كيلو ملح طعام مجهول المصدر، وضبط "محمد م ع" صاحب مصنع لتصنيع الطحينة بدون ترخيص ببندر دمنهور، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط 200 كيلو طحينة.

وتم ضبط "سلامة م ف" صاحب ثلاجة بدون ترخيص بقرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وضبط 4 أطنان جبنه بيضاء مجهولة المصدر، وضبط "محمد م غ" صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه كائن منشأة عامر، التابعة لمركز بدر، لقيامه بتجميع 850 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية، والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكن ضبابط مرور البحيرة، من تحرير 1042 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

ووتم ضبط هاربين من تنفيذ 1672 حكما قضائىا، وضبط 27 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات .

ومن ناحية أخرى نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسفرت الحملة التى شارك فيها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، عن رفع وإزالة 428 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة