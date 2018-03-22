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سفير موسكو لدى لندن: تصريحات بريطانيا حول كأس العالم إهانة للشعب الروسى

الخميس، 22 مارس 2018 02:49 م
سفير موسكو لدى لندن: تصريحات بريطانيا حول كأس العالم إهانة للشعب الروسى السفير الروسى فى لندن





كتب سمير حسنى
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أبدى السفير الروسى لدى بريطانيا، ألكسندر يوكفينكو، اعتراضه على ما أسماها استفزازات لندن تجاه بلاده بسبب قضية الجاسوس المزدوج سيرجى سكريبال.

 

ودعا السفير الروسى، فى مؤتمر صحفى، السلطات البريطانية للتعامل بشفافية تجاه القضية محل النزاع بين البلدين، معربا عن أمله فى أن يؤدى الخبراء الدوليون مهمتهم وفق المعاهدات الدولية بخصوص التحقيق فى استخدام غاز الأعصاب من عدمه.

 

وقال ألكسندر يوكفينكو، إن بريطانيا تتعمد تجاهل طلباتنا وتمارس تضليلا معلوماتيا.

 

وفيما يتعلق بالمقاطعة البريطانية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم، قال: تصريحات بريطانيا حول كأس العالم إهانة للشعب الروسى الذى انتصر على النازية.

 


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