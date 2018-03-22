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سفير مصر بروما: مسؤول إيطالى يبحث مع وفد الرقابة الإدارية أوجه التعاون لمكافحة الفساد

الخميس، 22 مارس 2018 09:53 م
سفير مصر بروما: مسؤول إيطالى يبحث مع وفد الرقابة الإدارية أوجه التعاون لمكافحة الفساد السفير هشام بدر





كتب أحمد جمعة
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استقبل القاضى كانتونى رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وفدا من هيئة الرقابة الإدارية لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الفساد صرح بذلك السفير هشام بدر سفير مصر فى روما.

أعرب القاضى كانتونى عن ترحيبه بالوفد والمصرى واستمع لعرض قدمه رئيس الوفد كما شاهد فيلم قصير عن إنجازات الهيئة فى مصر ونظمها الأساسى وطبيعة عملها لإنفاذ القانون وعرض الجانب الايطالى من جانبه تجاربه فى هذا الصدد.

كما تم استعراض أفضل الممارسات لمكافحة الفساد فى البلدين.

أعاد السفير هشام  بدر خلال اللقاء التاكيد على تصميم القيادة المصرية على القضاء على الفساد وتحقيق الشفافية الكاملة فى المعاملات الحكومية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين وجميعها من القواسم المشتركة  التى يمكن للجانبين الاستفادة بخبرات بعضهما البعض بما يحقق الوقاية من الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.

 


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