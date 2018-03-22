سفير روسيا لدى لندن: لغز غاز الأعصاب يحتاج المحقق بوارو بطل روايات كريستى







رويترز

قال السفير الروسى فى لندن، اليوم الخميس، إن الهجوم بغاز أعصاب على عميل مزدوج سابق فى بريطانيا لغز يحتاج لشخص مثل المحقق هركيول بوارو بطل روايات أجاثا كريستى لحله.

ويرقد سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى حالة خطيرة بعد أن عثرا عليهما فاقدى الوعى على مقعد فى سالزبرى يوم الرابع من مارس آذار. واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتله لكن موسكو تنفى أى دور لها وتقول إن بريطانيا لا تملك دليلا.

وسئل السفير ألكسندر ياكوفينكو فى مؤتمر صحفى عما إذا كانت روسيا تتعامل مع الواقعة بتهكم بعد أن كتبت السفارة الروسية على تويتر أنه بدون وجود دليل على ما حدث يتعين أن يتولى المحقق بوارو حل اللغز.

ودافع السفير عن التغريدة قائلا "ليس لدينا أى معلومات" وأضاف للصحفيين "التحقيقات سرية. لا نعرف دوافع الحكومة البريطانية، لذلك تقول (التغريدة) إن القضية معقدة للغاية ونحتاج، دعنا نقول، لشخص فى حنكة بوارو للتحقيق فيها".