سفير روسيا فى بريطانيا: لا صلة لنا بمؤسسة كمبردج أناليتيكا







رويترز

قال سفير روسيا لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو اليوم الخميس إن موسكو ليس لها أى صلة بمؤسسة كمبردج أناليتيكا.

وسُئل ياكوفينكو لماذا التقطت له صورة منذ فترة بجانب ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذى لكمبردج أناليتيكا الذى جرى وقفه الآن عن العمل.

وقال "فى أحد الأيام تلقيت دعوة من نادى وندسور (للبولو) وكانت الجائزة الرئيسية فودكا روسية ماركة إيفان الرهيب. وقال لى المنظمون لماذا لا تمنح الجائزة لكل أعضاء الفريق".

وأضاف خلال إفادة صحفية فى السفارة بلندن "منحت الجائزة لنحو عشرة أشخاص أو 12 شخصا وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى التقيت فيها بهذا السيد لكن الصورة جيدة. أعجبتنى".

وأضاف "لم نقم بأى اتصالات مع كمبردج أناليتيكا وليست لدينا أى صلات بها ولم نجتمع مع أى شخص وكانت هذه هى المرة الوحيدة عندما قابلت هذا السيد فى نادى وندسور للبولو".