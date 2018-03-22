سفير اليونان بالقاهرة: العلاقة مع مصر راسخة والتبادل التجارى تضاعف 5 مرات







كتبت رباب فتحى

قال ميشيل خريستوس سفير اليونان بالقاهرة، إن بلاده خرجت من الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها، واتخذت مبادرات هامة لتعزيز التعاون والأمن الدولى، وأن بلاده داعمة للاستقرار والسلام فى المنطقة.

وأضاف أن العلاقات بين مصر واليونان تتعززت بشكل كبير خلال الـ3 أعوام الماضية من خلال الزيارات المتبادلة بين المسئولين المصريين واليونانيين، موضحا أن هناك قضايا مشتركة تعمل عليهما البلاد مثل الهجرة والارهاب وأمن المنطقة.

وأكد السفير، أن العلاقات مع مصرية قوية وراسخة على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى عقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات بين مصر وقبرص واليونان هذا العام للمرة السادسة فى جزيرة كريت، وعلى الصعيد الاقتصادى تضاعف حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال العقد الماضى، حيث تضاعف ٥ أضعاف خلال سنوات الأزمة.

جاء ذلك فى كلمته، مساء اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة الوطنية من أجل الاستقلال عام ١٨٢١.

وأضاف، بعد مضى ١٠ سنوات من الكفاح لتخطي الأزمة الاقتصادية المستقبل مشرق بالنسبة لليونان.

وأشار السفير، إلى الدور الحيوى الذى تلعبه الجمعيات اليونانية والمصرية، مؤكدا عقد لقاء مشروع عظيم فى شهر إبريل تحت عنوان (العودة للجذور) الذى يجمع اليونانيين والقبارصة الذين غادروا مصر منذ سنوات.

حضر الاحتفالية، العديد من السفراء منهم، سفير قبرص، أوكرانيا، ليتوانيا، فرنسا، الصين، المكسيك، السويد، بلغاريا، بيلاروسيا، جورجيا، وسويسرا، كوريا الجنوبية، تايلاند، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والقائم بأعمال السفير الأمريكى، وأرمينيا، وروسيا، سيرلانكا، أستراليا، الفلبين، اندونيسيا، فنلندا، بالإضافة إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمهندس منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق.