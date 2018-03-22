سفير اليابان مشيدا باهتمام السيسي بالمرأة: تمكين النساء مفتاح تقدم المجتمع







كتب هانى محمد

وقع تاكيهيرو كاجاو، سفير اليابان فى مصر، وعلى مختار رئيس مؤسسة جذور، اتفاق منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان، وتبلغ قيمتها 81 ألفا و993 دولار أمريكيا، بغرض دعم المرأة المهمشة فى منطقة مصر القديمة، من خلال برامج لدعم العمالة.

ويهدف المشروع الذى تنفذه مؤسسة جذور بدعم من الحكومة اليابانية، لتوفير مختلف برامج التدريب على الأعمال التجارية، التى تمكن المرأة من اكتساب المهارات والمعرفة التى تعكس احتياجات سوق العمل فى مصر.



جانب من توقيع اتفاق المنحة اليابانية مع مؤسسة جذور

وفى هذا الإطار، أشاد السفير اليابانى بالقاهرة باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة، وحديثه عنها فى معظم الفعاليات، متابعا: "تمكين المرأة شىء مهم جدا لتقدم المجتمع والتنمية الاقتصادية، ولا بد من تقديم دعم للمرأة، وأن نساعد النساء الموجودات فى المنازل".

السفير اليابانى مع مسؤولى مؤسسة جذور

وخلال حفل توقيع عقد المنحة، أعرب السفير كاجاوا عن احترامه وتقديره لتفانى المؤسسة منذ أمد بعيد فى دعم النساء المهمشات، كما شارك على مختار، رئيس المؤسسة، السفير كاجاوا الرأى بأن المجتمعات المدنية الفعالة، وفى مقدمتها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، هى أساس ومفتاح وتحقيق بناء المجتمع.