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سفير اليابان بالقاهرة يوقع اتقافية مع "تكاتف" لتطوير البيئة التعليمية بالمدراس

الخميس، 22 مارس 2018 01:30 م
سفير اليابان بالقاهرة يوقع اتقافية مع "تكاتف" لتطوير البيئة التعليمية بالمدراس سفير اليابان لدى القاهرة يوقع اتقافية مع مؤسسة "تكاتف"





كتب: هانى محمد
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وقع تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد شوقى أمين صندوق مؤسسة تكاتف للتنمية عقد منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان.

 
جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

 

وتبلغ قيمة المنحة 270.035 دولار أمريكى مقدمة من حكومة اليابان إلى مؤسسة تكاتف للتنمية بغرض تحسين البيئة التعليمية فى مدرسة ابتدائية بإمبابة بالجيزة، وستستخدم المنحة لرفع مستوى المرافق الرياضية للمدرسة، وكذلك لتزويد المعلمين والطلاب والمجتمع المحلى بأنشطة وتدريبات متنوعة، بما فى ذلك برنامج أباكس لتشجيع مهارات التعليم لدى الأطفال.

 

السفير اليابانى فى القاهرة و أمين صندوق مؤسسة تكاتف
السفير اليابانى فى القاهرة وأمين صندوق مؤسسة تكاتف

 

وقال السفير اليابانى، إن هدف التعليم لا ينبغى أن يقتصر على اكتساب المعرفة الأكاديمية فقط، بل أيضا تعزيز روح الإبداع لدى الفرد وتنمية الأخلاق والقيم والتعاطف، مؤكدا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وفرص نشطة للتعلم ومعلمين مؤهلين هى مفتاح تحقيق هذا النوع من التعليم الجيد فى مصر.

 

واتفق الجانبان على أنه يجب على الحكومة والمجتمع المدنى أن يعملا معا من أجل السعى إلى الديناميكية والاستدامة فى التنمية الاجتماعية والتعليمية فى البلاد.

 

ويتم تقديم هذه المنحة فى إطار برنامج الحكومة اليابانية لمنح "المساعدات  اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان"، والذى يدعم المنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات غير الحكومية فى مجالات مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهنى، وبدأ تطبيق هذه المنح فى مصر منذ عام 1994، وحتى الآن تم تنفيذ حوالى 164 مشروعا بقيمة تقارب 8.6 مليون جولار أمريكى.


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