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سعر اليورو اليوم الخميس 22-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الخميس، 22 مارس 2018 02:00 م
سعر اليورو اليوم الخميس 22-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية اليورو الأوروبى





كتبت- هبة حسام
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بعد التراجع الكبير الذى شهدته العملة الأوروبية على مدار تعاملات الأمس، سجل سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 22-3-2018 ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى، معاودا الصعود اليوم ليسجل 21.62 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

وبحسب عدد من البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك المركزى الذى ينشر متوسط أسعار كل عملة بالسوق المحلى مقابل الجنيه، جاء سعر اليورو، والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

 21.5847 جنيه للشراء

21.7058 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

 21.62 جنيه للشراء

21.86 جنيه للبيع

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

21.65 للشراء

21.83  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.71  للشراء

21.90 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 21.65 للشراء

 21.91 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.61 للشراء

21.88 للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

بريطانيا تطبع جوازات سفر ما بعد الاتحاد الأوروبى فى فرنسا
 

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذى لشركة دى لا رو البريطانية لصناعة جوازات السفر، اليوم الخميس، إن بريطانيا تعتزم طبع أول جواز سفر أزرق خاص بها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى فى فرنسا العضو بالتكتل، فى خطوة تعد رمزا مهما للاستقلال للكثير ممن أيدوا الانفصال.

 

وكان بعض مؤيدى الخروج من الاتحاد الأوروبى دعوا خلال الحملات التى سبقت الاستفتاء على الانفصال للعودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء التى كانت تصدر من عام 1920 حتى عام 1988.

 

وانضمت بريطانيا للاتحاد الأوروبى فى 1973، وتطبع شركة دى لا رو البريطانية فى شمال انجلترا جواز السفر الحالى ذو اللون الأحمر الداكن.

 

وقال الرئيس التنفيذى للشركة مارتن ساذرلاند لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بى.بى.سى) "سيكون على مواجهة العاملين بالشركة والنظر فى أعينهم ثم محاولة تفسير سبب اعتقاد الحكومة البريطانية أن شراء جوازات سفر فرنسية وليست بريطانيا هو قرار منطقى".

 

 

 


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