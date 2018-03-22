سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-3-2018 وارتفاع طفيف للعملة السعودية







كتبت- هبة حسام

ارتفع سعر الريال السعودى، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-3-2018، آخر أيام الأسبوع، وجاء ارتفاع الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، بشكل طفيف بلغت قيمته قرشاً واحداً فى سعر الشراء، ليسجل 4.68 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى، فروقاً طفيفة من بنك لآخر، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ارتفع سعر الريال وجاء فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى، بعد أن سجل متوسط سعر – بحسب آخر بيانات البنك المركزى- 4.6877 جنيه للشراء، و 4.7140 جنيه للبيع.



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6877 جنيه للشراء

4.7140 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

تمكين المرأة السعودية سيساعد فى دفع النمو بمصرف الراجحى

وعلى صعيد آخر، وفى الوقت الذى تحصل فيه المرأة السعودية على حق قيادة السيارة ومزيد من فرص العمل، فإن زيادة النشاط الاقتصادى بين شطر السكان تنطوى على فرصة للبنوك وفقا لما قاله أحد رؤسائها.

يقول ستيف برتامينى الرئيس التنفيذى لمصرف الراجحى لرويترز ، إن البنك، ثانى أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، فتح 133 فرعا مخصصا للسيدات بل ولديه معرض سيارات للسيدات لمساعدتهم فى الحصول على قروض شراء السيارات.

وبدأ السماح للمرأة بحضور فعاليات رياضية مختلطة وستتمكن من قيادة السيارات اعتبارا من يونيو

ويرغب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى وضع تلك الإصلاحات فى زيادة حصة المرأة السعودية فى سوق العمل من نحو 10% حاليا، فى الوقت الذى يسعى فيه إلى تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على أسعار النفط.

وقال برتامينى: "دخول النساء قوة العمل سيكون إيجابيا للأسر من حيث كونه دخلا إضافيا سيساعد فى تبديد أثر بعض الزيادة فى التكاليف التى تراها فى أماكن أخرى"، وذلك فى إشارة إلى الانخفاض المتوقع فى إنفاق المستهلكين بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام وإلغاء بعض الدعم.